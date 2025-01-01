Пермский «Молот» усилили нападающим Ильёй Николаевым Поделиться Твитнуть

Из системы ярославского «Локомотива» в пермский ХК «Молот» командирован нападающий Илья Николаев. Об этом сообщила пресс-служба пермской команды.

В рамках регулярного чемпионата Илья ранее провёл в составе пермской дружины 19 матчей, в которых набрал 10 (6+4) баллов за результативность при показателе полезности «+5», а также 4 матча в рамках КХЛ в составе «Локомотива».

Переход игрока в «Молот» состоялся накануне ответственных матчей команды. В рамках 1/8 финала плей-офф пермяки 2 апреля сыграют в Челябинске против «Челмета». Затем игра пройдёт 4 апреля на домашнем льду в Перми, а 6 апреля, если потребуется, команды вновь встретятся в Челябинске. Счёт в серии до четырёх побед в настоящее время равен 2:2. Во всех предыдущих играх побеждали хозяева площадки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.