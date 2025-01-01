Следователи устанавливают обстоятельства гибели под Пермью местного жителя Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку в связи с гибелью мужчины на пожаре.

Предварительные данные свидетельствуют, что вечером 1 апреля 2025 года в одноэтажном деревянном доме в д. Бахаревка Пермского муниципального округа произошёл пожар. В ходе тушения было найдено тело мужчины 1988 г.р.

Следователь осмотрел место происшествия и назначил ряд экспертиз, направленных на выяснение причин пожара и смерти человека. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи обратились к местным жителям с напоминанием о важности соблюдения правил безопасности в быту. Чтобы предотвратить трагедии, необходимо регулярно проверять исправность электропроводки, розеток, распределительных щитков и вилок обогревательных приборов. Не следует курить в кровати или других не предназначенных для этого местах, а окурки следует выбрасывать в пепельницы. Нельзя оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные устройства.

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