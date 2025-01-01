В Прикамье за антисанитарию закрыли ещё одно кафе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Кочевском округе Пермского края, по итогам рассмотрения обращения прокурора, суд ограничил работу местного кафе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки прокуратура Кочевского района обнаружила многочисленные нарушения санитарных норм. В частности, отсутствие водоснабжения и туалетов в заведении общественного питания, использование продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных документов, а также нарушения правил хранения и др.

По инициативе прокурора суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении ст. 6.6 КоАП РФ, касающейся санитарно-эпидемиологических предписаний в сфере общественного питания, и наложил запрет на деятельность кафе на срок до 80 дней.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

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