Пермские учёные разработали новую модель прогнозирования добычи нефти Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Ученые Пермского политеха разработали новую модель для точного прогнозирования добычи нефти в трещинных коллекторах. Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Перемещение нефти в пласте происходит через пористую структуру и разломы в породе. Подобные резервуары содержат значительную часть мировых углеводородных ресурсов, оцениваемую в 30-50%. Уменьшение давления в пласте может привести к закрытию трещин, что значительно снижает объёмы добываемой нефти. Традиционные модели гидродинамики зачастую игнорируют данное явление, что вносит существенные неточности в прогнозы. Разработчики из Пермского политеха предложили новый метод построения гидродинамической модели, учитывающий влияние давления на характеристики пласта.

Новая модель, разработанная специалистами Пермского политеха, даст возможность более эффективно разрабатывать месторождения, рационально планировать поддержание давления в пласте. В конечном итоге, это снизит вероятность завышения оценок объёмов добываемой нефти и повысит достоверность проектных решений в сфере нефтедобычи.

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