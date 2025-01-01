Экспорт леса из Пермского края в Азербайджан вырос на 20% Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

С начала января по конец марта 2025 года экспорт лесоматериалов из Пермского края в Азербайджан достиг 60,3 тыс. кубометров. Это на 20% превышает показатель за тот же период в 2024 году, когда было экспортировано 50,1 тыс. кубометров.

В частности, 28 марта 2025 года под контролем Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю с территории Пермского края было отправлено в Азербайджан 2,8 тыс. кубометров древесины.

Вся отправленная продукция прошла необходимые лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». По результатам анализов, карантинные вредители не выявлены, продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала января по середину марта 2025 года экспорт хвойных пиломатериалов из Пермского края в Турецкую Республику достиг 1731 кубометра. Показатель экспорта на 338% превысил объёмы аналогичного периода 2024 года, когда было экспортировано всего 395 кубометров.

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