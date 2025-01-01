В Турцию из Пермского края вывезено более 1700 кубометров хвойных пиломатериалов Показатель экспорта на 338% превышает объёмы АППГ Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

С начала января по середину марта 2025 года экспорт хвойных пиломатериалов из Пермского края в Турецкую Республику достиг 1731 кубометра. Для данной партии было оформлено 18 фитосанитарных свидетельств. Об этом сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора.

Показатель экспорта на 338% превышает объёмы аналогичного периода 2024 года, когда было экспортировано всего 395 кубометров.

В частности, 13 марта 2025 года специалисты управления провели фитосанитарный контроль партии хвойных пиломатериалов объёмом 320 кубометров, подготовленных к отправке в Турцию.

Лабораторные исследования, выполненные Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», не выявили наличия карантинных вредителей. Подтверждено соответствие лесоматериалов фитосанитарным нормам страны-импортёра. На основании результатов инспекции и заключений о фитосанитарном состоянии владельцу продукции выданы необходимые сертификаты.

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