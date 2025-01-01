В СКР устанавливают обстоятельства гибели на пожаре жителя Прикамья Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В связи со смертью мужчины во время пожара Очёрским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю инициирована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошёл в ночь на 31 марта 2025 года в д. Скакуны Очёрского округа. Возгорание возникло в бане. После ликвидации пожара было найдено тело местного жителя 1986 г.р.

Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил ряд судебно-медицинских экспертиз, чтобы выяснить причины пожара и смерти. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В СКР отметили, что в Прикамье участились случаи гибели людей на пожарах, и призвали соблюдать правила пожарной безопасности в быту, регулярно проверять электропроводку и розетки, не курить в постели и не оставлять включённые электроприборы без присмотра.

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