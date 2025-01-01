Власти Пермского края подтвердили гибель на СВО Сергея Шестакова Мужчину похоронят 2 апреля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В администрации Александровского округа сообщили о трагической гибели Сергея Шестакова, 49-летнего участника специальной военной операции из Пермского края.

Согласно информации, предоставленной муниципалитетом, военнослужащий из п. Яйва погиб в зоне СВО 24 января 2025 года. Подтверждение о его смерти поступило 1 апреля. Власти округа также объявили, что похороны состоятся 2 апреля.

Чиновники администрации Александровского муниципального округа выразили искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал погибшего.

Прощание с Сергеем Шестаковым начнётся в 11 часов утра в храме Георгия Победоносца в Яйве. Похоронен он будет на поселковом кладбище.

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