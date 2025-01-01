Пермяки стали тратить больше денег на ювелирные украшения Поделиться Твитнуть

Согласно данным аналитического центра SOKOLOV, по итогам 2024 года объем рынка ювелирной розницы в Перми составил 3,304 миллиарда рублей, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. В целом по Пермскому краю рынок также увеличился на 20%, достигнув 4,696 миллиарда рублей и заняв пятую позицию в Приволжском федеральном округе.





В России в целом оборот ювелирных украшений возрос на 25,6%, составив 459,4 миллиарда рублей. В тройку лидеров в ПФО вошли Республика Татарстан (8,959 миллиарда), Нижегородская область (7,263 миллиарда) и Республика Башкортостан (6,867 миллиарда).





Средний чек на ювелирные изделия в Пермском крае также увеличился. В 2024 году он вырос на 28% и составил 7 357 рублей, что дало десятое место по динамике в стране. В Перми средний чек поднялся на 29% и достиг 7 554 рублей. В России в целом средний чек в 2024 году составил 9 100 рублей.





Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV, отметила, что основным фактором роста рынка стал рекордный прирост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий. За год доля ювелирного e-commerce увеличилась с 23,4% до 28%. При этом 35,5% всех онлайн-продаж, или 10% от общего рынка, пришлись на маркетплейсы.





В декабре 2024 года эти показатели превысили среднегодовые: доля онлайн-продаж достигла 30%, а доля маркетплейсов составила рекордные 42% от e-commerce или 13% от всего рынка. Кроме того, на рост денежного объема рынка значительно повлияло увеличение средних розничных цен, вызванное изменением учетных цен ЦБ РФ на золото. С января по декабрь 2024 года цена на золото возросла на 45%, достигнув 8 552 рублей за грамм.

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