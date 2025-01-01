Только 7% пермяков шутят над начальством 1 апреля Чаще это делают мужчины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Только 11% жителей Перми признались, что устраивают розыгрыши своим коллегам 1 апреля. Мужчины делают это чаще, чем женщины, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Сотрудники старше 35 лет подшучивают над коллегами чаще, чем молодёжь (14% против 8%). Интересно, что лишь 17% пермяков хотя бы раз становились жертвами розыгрышей.

Тех, кто когда-либо решался подшутить над своим руководителем, всего 7%. Чаще на такой шаг идут мужчины, молодёжь и сотрудники с доходом менее 50 тыс. руб.





Примечательно, что в 4% случаев инициатором шуток оказывается сам руководитель. Чаще всего объектами таких подколов становятся мужчины и сотрудники с доходом от 100 тыс. руб. Респонденты положительно относятся к «милым и добрым шуткам» от коллег, которые «поднимают весеннее настроение и способствуют сплочению коллектива».

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