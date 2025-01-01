Прибыль пермской кондитерской фабрики выросла более чем в два раза Доход предприятия увеличился на 34% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Кондитерская фабрика «Пермская» опубликовала свои финансовые результаты за прошедший год. По данным ФНС, чистая прибыль организации выросла более чем в два раза (+115%), достигнув 136,4 млн руб. Годом ранее показатель составлял 91,3 млн руб.

Годовая выручка также показала рост — на 34% к показателю 2023 года, достигнув 1,5 млрд руб. (1,1 млрд руб. в 2023-м). В пояснениях к бухгалтерскому балансу отмечается, что увеличение выручки произошло за счёт увеличения объёма продаж и цен на продукцию. Себестоимость продаж увеличилась на 25%.

Фабрика была первым кондитерским предприятием на Урале и в Сибири. На сегодняшний день выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. Ранее стало известно, что на КФ «Пермская» трудоустроился бывший губернатор Кировской области, экс-депутат парламента Пермского края и бывший вице-губернатор Прикамья Никита Белых после освобождения из колонии. На предприятии он занял пост заместителя гендиректора по корпоративным вопросам.

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