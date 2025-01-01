Алина Наумова Благотворительная акция собрала более 3 млн рублей для подопечных пермского фонда «Берегиня» В акции приняли участие около 13 тысяч пермяков Поделиться Твитнуть

Фонд «Берегиня»

Благотворительный фонд «Берегиня» в феврале провёл акцию, благодаря которой было собрано более 3 млн руб. детям с онкологическими заболеваниями. Участниками акции стали почти 13 тыс. пермяков, среди них — школьники, воспитанники детских садов и сотрудники 77 компаний и 6 ресторанов и кафе.

Кроме того, в рамках акции фонд провёл 8 мероприятий, благодаря которым удалось собрать 138 тыс. руб. «Берегиню» поддержали и пермские спортивные клубы — на матчах ХК «Молот» и БК «Парма» болельщики пожертвовали более 100 тыс. руб. в пользу фонда.

По информации благотворительного фонда «Берегиня», итоговая сумма сбора составила 3 млн 518 тыс. руб. Благодаря полученным средствам фонд сможет оплачивать лекарства, проезд и обследования детям с онкозаболеваниями.

В фонде добавили, что средства акции уже помогли березниковцу Матвею Грачёву с саркомой сердца — мальчику куплен дорогостоящий препарат. На данный момент Матвея обеспечивает необходимыми лекарствами министерство здравоохранения Пермского края.

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