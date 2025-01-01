В Перми открыли регистрацию участников на эстафету газеты «Звезда» Она состоится 1 мая Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В Перми 1 мая состоится юбилейный забег, организованный газетой «Звезда». В 95-й раз коллективы разных возрастных категорий примут участие в спортивном мероприятии, маршрут которого пройдёт по главным улицам города. Об этом сообщили в минспорта региона.

Планируется, что в эстафете будут соревноваться около 3 тыс. спортсменов, представляющих более 200 команд из разных городов и районов Пермского края, включая спортивные объединения, компании, университеты и школы. В этом году расширена география участников — теперь к состязанию допускаются команды из других субъектов Российской Федерации.

Для подачи заявки на участие необходимо отправить письмо на электронный адрес: zvezda.estafeta@yandex.ru.

Организаторами данного мероприятия выступают правительство Пермского края, краевое Министерство физической культуры и спорта, Федерация легкой атлетики Пермского края, Пермский крайсовпроф и издательство «Газета «Звезда».

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