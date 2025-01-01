Алина Наумова Внук скончавшейся от онкологии пермячки отсудил у медцентра компенсацию Поводом для судебных разбирательств стали неверно оформленные документы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Внук пожилой пермячки, скончавшейся от онкологического заболевания, подал иск в суд для взыскания компенсации морального вреда с частной пермской клиники. По данным пресс-службы ГУФССП по Пермскому краю, сумма компенсации составила 30 тыс. руб.

По информации пресс-службы судебных приставов, в медицинском центре женщина лечила не основное заболевание — онкологию, а болезни неврологического характера. В ведомстве подчеркнули, что помощь пациенту была оказана «правильно, своевременно и в полном объёме», однако в действиях персонала были найдены ошибки. Сотрудники частной клиники неверно оформили медицинские документы и карту пациентки, не предложили госпитализацию при наличии показаний.

Суд не увидел связи между смертью женщины и нарушениями, найденными в результате проверки, но отметил, что действия персонала «причинили страдания как пациентке, так и её родственникам». По итогам разбирательства суд обязал частную пермскую клинику выплатить моральную компенсацию истцу в размере 30 тыс. руб.

В ГУФССП по Пермскому краю добавили, что взысканием морального вреда занимался отдел судебных приставов по Свердловскому району. Для исполнения судебного решения приставами были арестованы счета клиники. В результате вся сумма долга была погашена.

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