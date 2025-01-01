В Пермском крае из-за утраты доверия уволили руководителя спортивного учреждения Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чусовом из-за утраты доверия был уволен руководитель муниципального спортивного учреждения. Об этом сообщает прокуратура Пермского края. Надзорный орган провёл проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в организации, в ходе которой были выявлены нарушения.

Установлено, что директор устраивал на работу в учреждение близких родственников и не принимал меры к урегулированию возникшего конфликта интересов. Кроме того, он единолично принимал решения относительно их трудовой деятельности и финансового стимулирования.

«По результатам рассмотрения внесённого прокурором представления приняты решения об увольнении директора в связи с утратой доверия. А также о привлечении к дисциплинарной ответственности вышестоящего руководителя и лица, ответственного за осуществление мероприятий по противодействию коррупции», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее «Новый команьон» писал, что по требованию прокурора в связи с утратой доверия в январе был уволен заместитель главы Краснокамска. Надзорный орган выявил конфликт интересов во время проведения закупки.

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