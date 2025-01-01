В минздраве Прикамья опровергли госпитализацию второго ребёнка, тонувшего в пруду МЧС сообщало о двоих провалившихся под лёд детях Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

Министерство здравоохранения Прикамья опровергло информацию о госпитализации второго ребёнка, провалившегося под лёд Андроновского пруда 31 марта. В региональном МЧС сообщали, что под лёд провалились два ребёнка, один из них утонул, второго удалось спасти. По информации ведомства, его увезли в медучреждение.

«По прибытии бригады скорой медицинской помощи на месте был обнаружен один ребёнок, второго на месте не оказалось. Бригадой СМП констатирована смерть пациента до прибытия. Информации о других пострадавших нет», — рассказали «Новому компаньону» в минздраве.

Трагедия произошла вечером в понедельник. По предварительным данным, восьмилетний мальчик гулял с другом, вышел на лёд пруда и провалился. Прохожие вытащили его тело из водоёма, реанимировать школьника не удалось. По факту происшествия следственный комитет и прокуратура организовали проверку.

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