На пруду в Перми 31 марта два ребёнка провалились под лёд Одного из них спасти не удалось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вечером 31 марта на Верхних Андроновских прудах двое детей провалились под лёд. Как сообщают в краевом МЧС, очевидцам удалось спасти одного из них, ребёнок был госпитализирован. Тело второго из воды извлекли спасатели. От РСЧС было привлечено 10 человек и три единицы техники.

По информации СУ СК России по Пермскому краю, погибшему было восемь лет. В данный момент следственный отдел по Индустриальному району устанавливает обстоятельства происшествия, проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, мальчик гулял с другом, вышел на лёд пруда и провалился. Прохожие вытащили ребёнка из водоёма, но реанимационные мероприятия не дали результата. На месте трагедии работает следователь, проводится осмотр места, назначается судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. После этого будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Индустриального района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц по обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоёмах и других общественных местах.

В МЧС Прикамья напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра около водоёмов. Чтобы избежать несчастного случая, необходимо рассказать детям об опасности игр вблизи рек и прудов. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия»: 8(342) 258-40-02.

«Новый компаньон» направил запрос в краевой минздрав о состоянии пострадавшего ребёнка. На момент публикации новости ответ не был получен.

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