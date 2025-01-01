На пермского предпринимателя завели уголовное дело за отказ платить зарплату Поделиться Твитнуть

В Перми в отношении предпринимателя, который длительное время задерживал зарплату своему сотруднику, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Об этом сообщили в прокуратуре Свердловского района. ИП задолжал работнику более 80 тыс. руб.

Надзорный орган установил, что работодатель, имея финансовые ресурсы для уплаты долга, сознательно избегал исполнения своих обязательств, начиная с ноября 2023 года.

В связи с обнаруженными нарушениями было вынесено представление. А материалы проверки были переданы в следственные органы.

Благодаря вмешательству прокуратуры, задолженность перед работником была полностью погашена.

Ранее в прокуратуре сообщали о решении суда по делу 19-летнего местного жителя. Юноша за определённую плату передал копию своего паспорта неизвестному для регистрации новой компании в налоговой инспекции. В результате в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения.

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