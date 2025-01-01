Юноша из Перми осуждён за передачу данных паспорта за деньги Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми мировой судья участка №2 Свердловского судебного района Перми вынес решение по делу 19-летнего местного жителя. Юноша признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ, а именно в предоставлении удостоверения личности для внесения ложных данных о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно материалам дела, за определенную плату молодой человек передал копию своего паспорта неизвестному, в отношении которого ведётся отдельное расследование. Копия предназначалась для регистрации новой компании в налоговой инспекции. При этом у молодого человека не было намерения реально управлять данной коммерческой организацией. В результате в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд приговорил юношу к 180 часам обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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