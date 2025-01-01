Тепличный комплекс «Пермский» увеличил прибыль почти в два раза За прошедший год она составила 870 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чистая прибыль крупнейшего в Прикамье тепличного комплекса «Пермский» по итогам 2024 года выросла почти в два раза по сравнению с итоговым результатом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Чистая прибыль в 2024 году сложилась в 870,5 млн руб., тогда как годом ранее она составляла 440 млн руб. (+98%). Увеличение прибыли зафиксировано почти по всем основным показателям. Валовая прибыль выросла на 40,3%, до 1,5 млрд руб., прибыль от продаж — на 57%, до 914,4 млн руб. Выручка выросла на 26,2% — с 2,7 млрд в 2023 году до 3,4 млрд в 2024-м.

ООО «ТК «Пермский» в Чусовом — один из крупнейших проектов в аграрно-промышленном комплексе Пермского края. Площадь теплиц занимает 24,5 га, объём производства огурцов и томатов составляет 24,5 тыс. тонн в год. ТК в 2021 году возглавил выходец из Свердловской области Роман Тягунов, работавший ранее заместителем директора предприятия по производству.

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