Мария Сыропятова У тепличного комплекса «Пермский» в Чусовом — новый руководитель Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Тепличный комплекс «Пермский» в Чусовом возглавил выходец из Свердловской области Роман Тягунов. Данные об этом внесены в ЕГРЮЛ 29 января 2021 года. Ранее он занимал пост замдиректора предприятия по производству.





Покинувший пост гендиректора предприятия Сергей Коршиков остаётся в проекте, но пока не известно, в каком статусе.





До переезда в Пермский край Роман Тягунов возглавлял АО «Тепличный» в Свердловской области, основная продукция предприятия — огурцы, томаты, кабачки и зелень.





Напомним, что ООО «Тепличный комплекс «Пермский» в Чусовом — один из крупнейших проектов в аграрно-промышленном комплексе Пермского края. Тепличный комплекс «Пермский» в Чусовом будет располагаться на 76 га, из них 24 га будут заняты теплицами. Здесь планируют производить более 20 тыс. т экологически чистых овощей в год: огурцов и томатов. Количество рабочих мест на предприятии должно достигнуть 400. На полную мощность тепличный комплекс выйдет в 2022 году. При этом на предприятии говорят о готовности увеличить инвестиции в проект. В случае реализации планов количество новых рабочих мест может достигнуть 550.





Огурцы и томаты из Чусового должны появиться в магазинах уже весной 2021 года.

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