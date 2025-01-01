Алина Наумова В Перми открывается кофейня сети Тимати и Антона Пинского Stars Coffee Сеть Stars Coffee — российский аналог американского бренда Starbucks Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Во вторник, 1 апреля, в центре Перми открывается новая кофейня столичной сети Stars Coffee, принадлежащей рэперу Тимати. Об этом сообщает телеграм-канал In vino papulos. Заведение расположено по ул. Петропавловской, 57. Открытие кофейни запланировано на 13:00.

Федеральная сеть кофеен Stars Coffee стала российским аналогом американского бренда Starbucks в 2022 году. Сейчас кофейни развивают ресторатор Антон Пинский (Pinskiy&Co) и Тимур Юнусов — рэпер под псевдонимом Тимати. Кроме того, проектом занимается и российский многоотраслевой холдинг «Синдика».

Об открытии нового заведения сети в Перми стало известно в июле 2024 года. Площадь основного зала кофейни составит 100 кв. м, а бар займёт примерно 20 кв. м.

Ранее также сообщалось, что в этом же здании открылся рыбный ресторан «Магадан» с морскими деликатесами из Магадана, Мурманска и с Дальнего Востока. Заведение входит в состав столичного холдинга Novikov Group.

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