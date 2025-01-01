С жителя Прикамья взыскали 300 тысяч рублей за торговлю контрафактом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жителя Пермского края привлекли к ответственности в виде уголовного штрафа за реализацию табачной продукции, не соответствующей стандартам качества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

В ходе контрольной закупки было установлено, что продавец занимался распространением контрафактных сигарет. Подставной покупатель приобрёл блок с признаками подделки акцизных марок. Экспертиза подтвердила, что табачные изделия, представленные в торговой точке, были нелегально ввезены в страну и не являлись оригинальной продукцией.

Привлеченный к уголовной ответственности за оборот немаркированных сигарет в крупном размере, мужчина признал свою вину. Решением суда он был оштрафован на 300 тыс. руб.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и возможных мерах принудительного взыскания. Приставы заблокировали банковские счета осуждённого. Данная мера оказалась эффективной, и на счёт ведомства начали поступать денежные средства. После полного погашения долга исполнительное производство было окончено.

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