Из-за коммунальной аварии жители Индустриального района Перми остались без воды Произошла утечка воды из земли Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми 1 апреля произошла коммунальная авария, из-за чего почти три десятка жилых домов остались без водоснабжения. Причиной стала утечка из земли на ул. Чердынской, 14а.

«В связи с утечкой из земли по адресу ул. Чердынская, 14а с 09:30 1апреля отключено водоснабжение в домах по ул. Свиязева, 10; ул. Чердынской, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18а; ул. Норильской, 7, 9, 9а, 9в, 11, 13, 13/1, 13а, 15, 26; ул. Камышловской, 21; ул. Карпинского, 18, 20; ул. Сусанина, 4, 5, 6, 9», — информирует Единая дежурно-диспетчерская служба Перми.

Отмечается, что работы проводит Городская коммунальная служба. Жители могут уточнить всю информацию по отключению и оставить заявку на подвоз воды по телефону: 8 (342) 210-06-80.

Ранее также сообщалось, что 5 апреля жители нескольких домов в Индустриальном районе останутся без водоснабжения в связи с плановой заменой задвижки на магистральном водоводе по пр. Декабристов. Воду отключат с 09:00 до 19:00 по ул. Советской Армии, 44, 48, 52; пр. Декабристов, 50, 18; частные дома по ул. Декабристов, 39б; ул. Молодогвардейская, 15а; ул. Советской Армии, 60, левый ввод.

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