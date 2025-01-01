В районе проспекта Декабристов в Перми отключат воду Жителей просят заранее обеспечить себя необходимым запасом воды Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В связи с плановой заменой задвижки на магистральном водоводе по пр. Декабристов в Перми, в ряде домов поблизости будет временно прекращено водоснабжение.

По информации «Новогор-Прикамье», 5 апреля с 9:00 до 19:00 будет отключён участок большого диаметра для замены запорной арматуры.

Водоснабжение будет полностью отсутствовать по следующим адресам: ул. Советской Армии, 44, 48, 52; пр. Декабристов, 50, 18; частные дома по ул. Декабристов, 39б; ул. Молодогвардейская, 15а; ул. Советской Армии, 60, левый ввод.

Снижение давления в водопроводной сети или временное отсутствие воды ожидается в домах по ул. Комбайнеров, ул. Беляева, ул. Нефтяников, ул. Власова, ул. Леонова, ул. Давыдова, пр.Декабристов, ул. Теплогорская, ул. Кошевого, ул. Шахтёрская, ул. Чайкиной, в квартале, ограниченном улицами Рязанская, Мира, Кавалерийская, 1-я Андроновская; в частном секторе: ул. Карьерная 3-я, ул.Экскаваторная, ул. Карьерная 1-я, ул. Дивьинская, ул. Беляева, ул. Газосварщиков, ул. Энергетиков, ул. Конструкторская, ул. 1-я Гамовская, ул. 2-я Гамовская, ул. 1-я Андроновская, ш. Космонавтов от 3-й Ипподромной до 3-й Верховой.

Жителей просят заранее обеспечить себя необходимым запасом воды.

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