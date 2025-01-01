В Пермском крае в Сылве ищут тело утонувшего рыбака Поделиться Твитнуть

фото: МБУ ПСС КМО

В Пермском крае продолжается поиск тела рыбака, утонувшего в Сылве сообщила порталу perm.aif.ru внучка погибшего.

Речь идёт об Александре Попове, 75-летнем жителе Кунгурского округа. Мужчина 28 марта вышел на подлёдный лов на реке Сылва вблизи деревни Плашкино, где и произошла трагедия.

По словам внучки погибшего, полиция и спасательные службы прибыли на место происшествия, однако активные поисковые работы начались лишь 31 марта. В первый день поиски результатов не принесли.

В сообществе поисково-спасательной службы Кунгурского округа в социальной сети также была опубликована информация о проводимых мероприятиях. В течение шести часов водолазы и специалисты оперативной группы № 2 вели поиски утонувшего, обнаружив лишь рыболовные принадлежности.

Ранее портал сообщал, что соседи стали свидетелями последних мгновений жизни Александра, заметив его попытки выбраться из воды. После происшествия родственники обратились в полицию и к спасателям.

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