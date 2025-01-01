Главврачи Пермского края раскрыли свои зарплаты в 2024 году Самую высокую зарплату получала руководитель психиатрической больницы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало информацию о зарплатах руководителей, заместителей и бухгалтеров в подведомственных учреждениях за 2024 год. Согласно документам, размер ежемесячных официальных доходов главврачей сложился в диапазоне от 51 до 307 тыс. руб.

За год заработная плата выросла у большинства сотрудников. Зарплаты свыше 200 тыс. руб. оказались у 52 руководителей. Годом ранее более 200 тыс. в месяц зарабатывали всего 11 главврачей.

Самую высокую зарплату в прошлом году получала главный врач краевой психиатрической больницы Ольга Рогожникова. Её средняя ежемесячная зарплата составила 307,4 тыс. руб., что на 53,8 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году.

У остальных руководителей указанные доходы оказались ниже 300 тыс. Главный врач Пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев зарабатывал в среднем 284,4 тыс. руб. в месяц. Главный врач больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Куделко — 281,5 тыс. руб.

Несколько ниже оказались зарплаты у главврача краевой больницы Анатолия Касатова — 275,7 тыс. руб., заместителя главврача ГКБ им. Тверье в Перми Натальи Ермаковой, проработавшей в учреждении с апреля до конца года — 271,2 тыс. руб., а также главврача онкодиспансера Зинаиды Акишиной — 260,2 тыс. руб.

Самые маленькие зарплаты среди всех главных врачей оказались у руководителя Еловской ЦРБ Андрея Котомина, работающего на полставки (51,2 тыс. руб.), руководителя Октябрьской ЦРБ Тамары Угриновой, проработавшей до мая (90,5 тыс. руб.) и руководителя Частинской ЦРБ Ольги Свиреповой, проработавшей до мая (94,2 тыс. руб.). Зарплаты остальных руководителей медицинских учреждений оказались выше 100 тыс. руб. Меньше всех среди них зарабатывал главный врач Сивинской ЦРБ Сергей Лесников — 103,5 тыс. руб.

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