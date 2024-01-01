Самый богатый главврач Пермского края — директор психиатрической больницы По сравнению с 2022 годом зарплаты большинства главных врачей выросли Поделиться Твитнуть

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Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало данные о зарплатах главных врачей и руководителей подведомственных учреждений за 2023 год. Самым богатым главным врачом Пермского края стала Ольга Рогожникова, возглавляющая Пермскую краевую клиническую психиатрическую больницу. Ее ежемесячная зарплата составляет 253,6 тыс. руб., что на 39,7 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году.

Чуть меньше заработала Марина Барова, начальник «Финансово-экономического управления», — 236,8 тыс. руб. За год её зарплата уменьшилась на 8,2 тыс. руб. Директор Центра бухгалтерского учета Маргарита Полухина получила 232,5 тыс. руб. За год её зарплата увеличилась на 8,4 тыс. руб.

По сравнению с 2022 годом зарплаты большинства главных врачей выросли. Одиннадцать руководителей больниц региона получали зарплату более 200 тыс. руб. Так, по 228,2 тыс. руб. в месяц зарабатывал Константин Шипигузов, руководитель ГКБ №1. Месячная зарплата руководителя Пермской краевой клинической больницы Анатолия Касатова составляет 224,2 тыс. руб., а руководителя ГКБ им. Тверье Михаила Суханова — 218,8 тыс. руб. Директор Северной БКПО Сергей Куделко получает 213,1 тыс. руб., директор МИАЦ Глеб Таранов — 209,9 тыс. руб., директор КФМК Евгений Сармометов — 208 тыс. руб. в месяц.

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