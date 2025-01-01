Художественному руководителю краевой музыкальной школы в Перми присвоено почётное звание Павел Милюков удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Аллы Платоновой

Художественному руководителю Пермской краевой специальной музыкальной школы Павлу Милюкову присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Как указано в соответствующем документе, подписанном президентом Владимиром Путиным, решение о награждении принято за его вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

«Поздравляю Павла Сергеевича Милюкова с присвоением звания заслуженного артиста Российской Федерации! Это высокое признание — закономерная оценка выдающегося таланта мастера, многолетнего преданного служения искусству и безграничной любви к музыке. Виртуозное владение скрипкой, глубина интерпретаций и непревзойдённое мастерство покоряют сердца слушателей не только в России, но и далеко за её пределами», — отметила в своём telegram-канале министр культуры Прикамья Алла Платонова.

Павел Милюков родился в Перми. Окончил Пермскую детскую музыкальную школу № 1, Академический музыкальный колледж при Московской консерватории, Московскую государственную консерваторию им. Чайковского, затем — аспирантуру Московской консерватории. Является лауреатом многих международных конкурсов. В 2024 году был номинирован на Строгановскую премию.

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