Елена Бардукова Восемь муниципалитетов Прикамья подписали соглашение о творческом сотрудничестве Оно будет направлено на развитие перспективных направлений в области культуры Поделиться Твитнуть

Верещагино / фото: fpv.perm.ru

В рамках официального открытия проекта «Нам по пути» в Верещагинском округе состоялось подписание соглашения о творческом сотрудничестве муниципалитета с территориями Пермского края.

Свои подписи под документом поставили главы и представители администраций Верещагинского, Сивинского, Очёрского, Карагайского, Оханского, Нытвенского, Кудымкарского и Пермского округов.

На церемонии подписания было отмечено, что «соглашение направлено на взаимодействие сторон с целью развития перспективных направлений между партнёрами в области культуры, а также установления долгосрочных партнёрских отношений».

Как пояснил глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев, муниципалитет сотрудничает со всеми территориями региона, а документ закрепит дружбу между творческими коллективами и учреждениями культуры муниципальных образований.

«Принципиально важно, что это фиксируется на бумаге. Это движение вперёд, потому что это обмен, возможность научиться чему-то. Каждая территория уникальна, невозможно «расчесать одной гребёнкой» все муниципальные образования. Самое главное в культуре — это самобытность», — добавил глава муниципалитета.

Напомним, в выходные в Верещагино состоялось открытие проекта «Нам по пути», с которым округ в 2025 году впервые стал Центром культуры Пермского края в средней группе — города и посёлки с населением от 8 до 20 тыс. человек.

В событийную линейку проекта вошли 12 знаковых мероприятий, которые можно поделить на краеведческий, семейный, культурный и креативный блоки. Но всех их объединяет общая тематика — железная дорога.

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