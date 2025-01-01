Елена Бардукова В Верещагинском округе представлены мероприятия проекта «Нам по пути» В течение года пройдёт 12 знаковых событий Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Верещагино состоялось открытие проекта «Нам по пути», с которым округ в 2025 году впервые стал Центром культуры Пермского края в средней группе — города и посёлки с населением от 8 до 20 тыс. человек.

В событийную линейку проекта вошли 12 знаковых мероприятий, которые можно поделить на краеведческий, семейный, культурный и креативный блоки. Но всех их объединяет общая тематика — железная дорога. Как отметила заместитель министра культуры Пермского края Вера Рябкова, проектов, связанных с такой темой, в программе «Пермский край — территория культуры» ещё не было.

Подробнее о событиях «Нам по пути» рассказала начальник отдела культуры, молодёжи и спорта администрации Верещагинского городского округа Ирина Кузнецова. Одним из самых масштабных мероприятий станет большой фестиваль детства и молока «Молоко пить — в единстве жить» (6+), который пройдёт 1 июня при поддержке предприятия «Вемол» и сельхозпроизводителей округа. 14 июня состоится фестиваль поэтического творчества «Попутчики» (6+) с презентацией сборника стихов 24-х местных поэтов, в который вошёл также большой фоторяд видов Верещагино. На июль запланирован межмуниципальный фестиваль моды «ЧуМОДАн» (6+), партнёром которого выступает Верещагинская трикотажная фабрика. Модницы будут разрабатывать эскизы одежды для путешествий.

В сентябре пройдёт большой семейный форум (6+), в центре которого окажутся верещагинские династии, а на улицах города разместится выставка (0+) со стендами, рассказывающими о людях, предприятиях и организациях округа.

Также в течение года состоятся такие события, как музыкальный спектакль «Чемоданное настроение» (6+) с участием артистов оркестра и балета Пермского губернского оркестра, перформанс у паровоза в ночное время с участием молодёжной вокально-инструментальной группы АДД (16+).

Для воспитанников детской школы искусств и молодёжи проведут пленэр «Вылились краски на тёплый перрон» (0+), итогом которого станет передвижная выставка лучших работ. Также по эскизам учеников и преподавателей школы искусств будет расписано ограждение «Вемола» — сейчас разрабатывается концепция арт-объекта.

Появится в городе и другой арт-объект — под названием «Чемодан». Уже прошёл конкурс эскизов, поступивших от жителей Верещагино и воспитанников школы искусств. В ближайшее время будут подведены его итоги и выбран победитель, по работе которого и будет создан арт-объект. Локация для него также находится на стадии рассмотрения. Сам объект планируется установить до ноября 2025 года.

Директор ПДНТ «Губерния», руководитель дирекции программы «Пермский край — территория культуры» Татьяна Санникова отметила, что при конкурсном отборе на звание Центра культуры победители «зацепили» теми потенциальными возможностями, которые могли бы быть или есть у территории.

«И очень хочется говорить не только о наследии, но и о перспективах, и о том завтрашнем дне, который видит для себя команда. Как вклад в этот день прорастёт и будет дорог и важен для тех, кто живёт здесь, любит эту землю, и для тех, кто станет гостями», — подчеркнула она.

Добавим, что проект «Пермский край — территория культуры» реализуется при поддержке министерства культуры Прикамья.

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