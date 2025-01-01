Из жизни ушёл владелец пермской турфирмы «Краснов» Он одним из первых начал принимать в Прикамье иностранных туристов Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по туризму Пермского края

Министерство по туризму Пермского края сообщило о смерти директора и владельца туристической фирмы «Краснов» Михаила Краснова.

В ведомстве отмечают высокий профессионализм Михаила Петровича в сфере туризма и его значительный вклад в развитие туристической отрасли.

«Одним из первых он начал принимать иностранных туристов в регионе, создавая уникальные и запоминающиеся маршруты. От лица краевого Министерства по туризму выражаем глубокие соболезнования родным и близким, соратникам и коллегам Михаила Петровича», — сообщили в министерстве.

На странице Михаила Петровича ВКонтакте указано, что отпевание состоится во вторник, 1 апреля, в храме Андрея Первозванного (ул. Старцева, 140) в 15:00.

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