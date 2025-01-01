Из-за гриппа ушли на карантин 110 групп в 37 детских садах Прикамья При этом заболеваемость снижается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 24 по 30 марта 2025 года зафиксировано уменьшение числа случаев гриппа и ОРВИ: заболеваемость упала на 15,3% по сравнению с предшествующей неделей, зарегистрировано 17 815 случаев. Эпидемиологический порог не превышен. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В связи с выявленными случаями гриппа и ОРВИ приостановлено очное обучение в 110 группах 37 детских садов, в 37 классах 23 школ и в 14 группах 6 учреждений среднего профессионального образования.

Лабораторные исследования показывают, что среди пациентов с симптомами ОРВИ обнаруживаются не только вирусы гриппа, но и другие респираторные возбудители, такие как РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ специалисты Роспотребнадзора советуют избегать переохлаждения, минимизировать контакты с людьми, имеющими симптомы простуды, регулярно проветривать помещения и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания.

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