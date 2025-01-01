Жителям Перми не рекомендуют использовать воду из родников Особенно весной Поделиться Твитнуть

С наступлением весеннего половодья, городское управление по экологии администрации Перми предупреждает граждан о непостоянстве качества родниковой воды.

В период таяния снега и подъёма уровня воды природные источники становятся особенно уязвимыми для внешнего воздействия, уточнили чиновники. Талые воды приносят с собой различные виды загрязнений: химические, органические и биологические. Следовательно, употребление воды из родников для питья и приготовления еды в период половодья может спровоцировать развитие инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Также в управлении напомнили, что владельцам территорий, расположенных в зонах возможного затопления, следует принять необходимые меры для предотвращения скопления отходов на своих участках. Речь идёт о навозе, помёте, промышленных и бытовых отходах, мусорных свалках, пестицидах, агрохимикатах и пр. Несоблюдение этого правила может привести к неблагоприятным последствиям для окружающей среды и здоровья населения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.