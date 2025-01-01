В зоне КРТ на улице Танкистов в Перми загорелся аварийный дом Информации о пострадавших не поступало Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми на ул. Танкистов пожарные расчёты занимаются тушением огня в расселённом аварийном двухэтажном доме. Пожар вспыхнул днём 31 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, прибыв на место происшествия, сотрудники экстренных служб выяснили, что очаг возгорания находится на втором этаже. Огнём охвачено 60 кв. м площади.

В тушении участвуют 33 специалиста и 7 единиц техники. В 12:37 пожар был локализован, ликвидирован в 12:53.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара выясняются.

Добавим, что пожар произошёл в зоне КРТ, расположенной между улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в Индустриальном районе Перми. Реновацией территории займётся специализированный застройщик «Горизонт» (ООО «Инициатива», Пермь, входит в структуру застройщика Yunika). Участок был приобретён им в конце 2024 года за 410 млн руб.

В процессе реновации победителю будет необходимо расселить и снести пять домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м, а также 45 гаражных боксов.

После этого будет возведено новое жильё, включая помещения для общественного центра и квартиры для сирот, передаваемые муниципалитету. Срок реализации проекта — шесть лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.