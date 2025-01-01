Врио начальника ГУ МВД России по Пермскому краю съездил в Чечню Поделиться Твитнуть

Временно исполняющий обязанности главы ГУ МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции Аяс Кандан совершил рабочую поездку в Чеченскую Республику, где в служебной командировке, в составе временной оперативной группировки МВД России, находятся сотрудники полиции Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка.

В ходе визита руководитель ознакомился с условиями размещения личного состава, организацией несения службы, проверил состояние служебных, жилых и вспомогательных помещений.

Во время построения личного состава Аяс Кандан наградил ряд сотрудников благодарственными письмами за образцовое выполнение служебных обязанностей.

В рамках визита генерал-майор полиции побывал на месте трагической гибели бойцов сводного отряда милиции Прикамья вблизи чеченского села Джани-Ведено. В этом году исполнилось 25 лет со дня, когда 36 сотрудников милиции и 7 военнослужащих, попав в засаду, были убиты боевиками. Он почтил память погибших минутой молчания и возложил венок.

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