Стали известны самые востребованные на рынке труда Прикамья специалисты Российский онлайн-сервис изучил 18,6 тысячи актуальных в регионе вакансий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru, российского онлайн-сервиса, специализирующегося на трудоустройстве, изучили 18,6 тыс. актуальных в марте 2025 года вакансий, представленных в Пермском крае, и определили наиболее востребованные профессии.

Лидерами по количеству предложений работы стали продавцы-консультанты и кассиры-продавцы, для которых было открыто 1,7 тыс. вакансий в регионе. В первую пятерку также вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами (1,3 тыс. вакансий), врачи (0,7 тыс. вакансий), а также электромонтажники и курьеры (по 0,6 тыс. вакансий).

В двадцатку самых востребованных профессий вошли также водители, работники кухни (повара, пекари и кондитеры), специалисты по ремонту (слесари и сантехники), разнорабочие и сварщики, операторы call-центров, инженеры-конструкторы и проектировщики, бухгалтеры, администраторы торговых точек, упаковщики и комплектовщики, токари, фрезеровщики и шлифовщики, машинисты, инженеры ПТО и сметчики, технологи, а также директора магазинов.

Наиболее дефицитными оказались врачи — на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. В число профессий с высокой нехваткой кадров также вошли администраторы магазинов (1,3 резюме на вакансию), электромонтажники (1,4), повара, пекари и кондитеры (1,5), а также токари, фрезеровщики и шлифовщики (1,6).

Продавцы-консультанты, несмотря на высокий спрос, тоже в дефиците (индекс 1,4), что облегчает соискателям поиск работы. В то же время, конкуренция среди упаковщиков и комплектовщиков очень высока (11,3 резюме на вакансию) из-за превышения предложения рабочей силы над спросом.

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