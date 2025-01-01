На Прикамье надвигаются дожди и арктическое вторжение из Гренландии На реках может начаться половодье Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На предстоящей неделе в Пермском крае тёплая и солнечная погода уступит место дождливой, а к концу семидневки возможно вторжение арктических воздушных масс. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В понедельник и вторник большая часть региона сохранит солнечную и тихую погоду. Ночные температуры будут колебаться от -4 до +1 градуса, а дневные — от +8 до +13. В Перми в эти дни ночью ожидается от -1 до -3, а днём — от +10 до +12.

В среду произойдёт резкое изменение погоды из-за разрушения антициклона. Ночью ожидается +2…+4, днём до +11…+14, с небольшими дождями. Повышенная влажность и дожди ускорят таяние снега. На севере края ожидаются дожди до 8-10 мм, переходящие в мокрый снег в ночь на четверг. К вечеру дожди распространятся на центральные и южные районы края.

В ночь на четверг похолодает до 0…+2 с небольшими осадками. Днём будет прохладно, в пределах +2…+5, возможен мокрый снег.

В ночь на пятницу температура опустится до 0…-5. Днём прогнозируется потепление до +4…+9 с небольшими дождями на северо-западе края.

В выходные погода может стать крайне неустойчивой из-за возможного арктического вторжения из Гренландии и формирования юго-западного циклона. В Пермском крае ожидаются значительные температурные контрасты между севером и югом, при этом на юге возможно потепление до +10…+15, сопровождающееся дождями и интенсивным таянием снега. На реках центральной и южной части края вероятно разрушение ледового покрова и начало половодья.

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