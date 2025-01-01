На мониторинг воздуха власти Перми готовы потратить миллион рублей Контроль качества будет осуществляться на трёх ключевых перекрёстках Поделиться Твитнуть

Пермское управление по вопросам экологии и природопользования объявило открытый аукцион на проведение интеллектуального мониторинга выбросов вредных веществ автотранспортом в городской среде. Стартовая стоимость контракта оценивается в 934,2 тыс. руб. Об этом пишет «Рифей».

Согласно аукционной документации, контроль качества атмосферного воздуха будет осуществляться на трёх ключевых перекрестках Перми: пересечении улиц Петропавловской и Попова, Паркового проспекта и ул. Зои Космодемьянской, а также на перекрестке улиц Островского и Революции. Исполнитель контракта обязан проводить замеры концентрации таких загрязнителей, как монооксид углерода, суммарное содержание оксидов азота, углеводороды, сажа, диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен и пр.

Дополнительно требуется классифицировать транспортный поток, подсчитывать количество проезжающих транспортных средств за 20-минутный период и предоставлять ежемесячные отчёты заказчику.

Договор с победителем торгов будет заключён до 15 декабря 2025 года.

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