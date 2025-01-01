На СВО погиб электромонтёр «ОРЭС-Прикамье» Алексей Щапов Он попал на фронт в результате частичной мобилизации Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Очёрского округа Прикамья Алексей Щапов. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Алексей родился в Очёре 5 марта 1986 года. Завершив обучение в средней школе № 2 в 2002 году, Алексей продолжил образование в Очёрском профессионально-педагогическом колледже, где в 2005 году получил квалификацию электрогазосварщика.

Осенью того же года был призван в ряды вооруженных сил, где освоил базовые военные навыки и знания.

Алексей рос в большой семье, и рано лишившись отца, активно участвовал в домашних делах, помогая матери вместе с братьями.

После демобилизации Алексей устроился на работу в «ОРЭС-Прикамье» в качестве электромонтёра. В период частичной мобилизации осенью 2022 года был вновь призван на военную службу.

26 августа 2024 года жизнь Алексея Щапова трагически оборвалась.

Церемония прощания состоится в среду, 2 апреля, в Михайло-Архангельском храме по адресу: город Очёр, ул. Ленина, 32. Отпевание назначено на 11:00, гражданская панихида пройдёт в 12:00 на территории храма.

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