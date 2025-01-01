В Черушинском округе Прикамья около 2 га сельхозугодий превращены в свалку Поделиться Твитнуть

Пермский районный суд оставил в силе решение Россельхознадзора о привлечении к ответственности чиновника Чернушинского городского округа за загрязнение сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ноябре 2024 года представитель Россельхознадзора участвовал в прокурорской проверке администрации Чердынского ГО, осуществляемой в рамках контроля за соблюдением земельного законодательства на землях, предназначенных для сельскохозяйственного использования.

В ходе проверки было выявлено складирование твердых бытовых отходов на площади 19573 кв. м сельскохозяйственных угодий.

21 ноября 2024 года прокуратура возбудила административное дело в отношении начальника Управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Чердынского городского округа Пермского края по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ.

23 декабря 2024 года Управление привлекло должностное лицо к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, назначив штраф в размере 25 тыс. руб.

Чиновник обжаловал постановление в суде, требуя его отмены, утверждая, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения и считая постановление незаконным.

В марте Пермский районный суд Пермского края оставил постановление Управления Россельхознадзора без изменений, а жалобу начальника Управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Чердынского городского округа Пермского края – без удовлетворения.

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