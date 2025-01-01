«Финист» 30 марта совершит первый рейс из Перми в Яйву Отправление поезда в 18:15 Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

С 30 марта электропоезд повышенной комфортности «Финист», следующий по маршруту Пермь II — Кизел, продлит свой путь до станции Яйва. Об этом напомнили в минтрансе региона.

На отрезке пути от Кизела до конечного пункта, Яйвы, запланированы остановки в населённых пунктах Копи и Всеволодо-Вильва.

По пятницам и воскресеньям отправление со станции Пермь II назначено на 18:15, с прибытием в Кизел в 21:14 и Яйву в 22:15.

В обратном направлении, по субботам и понедельникам, поезд Яйва — Пермь II будет отправляться из Яйвы в 04:15, с прибытием в Кизел в 05:12 и на станцию Пермь II в 08:21.

Полная стоимость билета на маршруте Пермь II — Яйва составит 502 руб. Для учащихся школ и вузов (в период обучения) предусмотрена льготная цена в 251 руб. Билеты поступают в продажу за десять дней до отправления поезда «Финист».

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