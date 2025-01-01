В Перми и Березниках вспоминали омоновцев, погибших 25 лет назад в Ведено Поделиться Твитнуть

29 марта исполнилось 25 лет с того дня, как в Чечне погибли сотрудники сводного отряда ОМОНа, прибывших из Перми и Березников. Этот отряд был командирован в Веденский район Чеченской Республики 18 февраля 2000 года для выполнения служебных обязанностей.

29 марта колонна попала в засаду возле селения Джаней-Ведено.

В ходе кровопролитного столкновения 42 жителя Прикамья погибли, в их числе 23 бойца ОМОН из Березников, трое из Перми и десять работников органов внутренних дел. Бой, в который вступили сотрудники пермской милиции, предотвратил оккупацию селения Ведено вооружёнными радикалами. Все участники операции удостоены Ордена мужества посмертно.

«Мы всегда будем помнить подвиг наших земляков», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале.

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