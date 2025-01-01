Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Марат Мударисов сыграет Емельяна Пугачёва

В Пермском Театре-Театре ставят «Капитанскую дочку»

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Капитанская дочка эскиз

Фото: teatr-teatr.com

Пермский Театр-Театр готовится представить свою версию «Капитанской дочки" (12+).

Спектакль по повести Пушкина ставит режиссёр Александр Пронькин (Москва), он же выступил в качестве автора инсценировки. Право выйти на большую сцену молодой постановщик заработал двумя проектами на «Сцене-Молот»: «Солярис» (12+) и «Урожай» (18+).

Судя по списку актёров в главных ролях, у режиссёра довольно своеобразный взгляд на реальность «Капитанской дочки». В роли Петра Гринёва – Даниил Ахматов и Илья Курицын, Машу Миронову играет выпускница Пермского института культуры Мария Морозова. В роли Емельяна Пугачёва – Марат Мударисов. 

Сценография тоже небанальная: на эскизах сценического оформления не видно никаких примет исторической реальности (художник-сценограф – Филипп Шейн). 

Премьерные показы намечены на 27-31 мая.

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