В Прикамье сдан дом для переселения жителей Чайковского из аварийных домов Для них предусмотрено 260 квартир Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Чайковском ввели в эксплуатацию девятиэтажный дом по ул. Кочетова, часть квартир в котором будет передана для переселения жителей аварийных домов. Для этого власти приобрели у застройщика 260 квартир для 716 человек.

«После приёмки всех помещений и постановки дома на кадастровый учёт администрацией муниципалитета начнётся передача ключей. Квартиры подготовлены с чистовой отделкой. Для комфорта жителей благоустроена дворовая территория с площадкой для детей», — рассказали в министерстве строительства Прикамья.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2025 году восемь муниципалитетов Пермского края получат дополнительное финансирование для переселения жителей из домов, получивших статус аварийных после 1 января 2017 года. В их числе Краснокамский, Александровский, Чернушинский, Кунгурский, Верещагинский, Красновишерский, Октябрьский и Лысьвенский округа. Общий объём выделенных средств составит 174 млн руб.

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