Восемь территорий Прикамья получат субсидии для переселения жильцов аварийных домов Речь идёт о 174 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году восемь муниципальных образований Пермского края получат дополнительное финансирование для переселения жителей из домов, получивших статус аварийных после 1 января 2017 года. Общий объём выделенных средств составит 174 млн руб. Финансовую поддержку получат Краснокамский, Александровский, Чернушинский, Кунгурский, Верещагинский, Красновишерский, Октябрьский и Лысьвенский округа, сообщили в краевом минстрое.

Благодаря этим мерам, 250 граждан смогут улучшить свои жилищные условия либо получат денежную компенсацию. Общая площадь расселяемого жилья составит около 5 тыс. кв. м, добавили в ведомстве.

В частности, в Красновишерске будет расселён дом по ул. Карла Маркса, 5 (двухэтажный деревянный многоквартирный, введён в эксплуатацию в 1959 году). В новые квартиры переедут 22 жителя. Также запланировано расселение дома в п. Набережном по ул. Лесной, 46. Кунгурскому округу выделено 13 млн руб. из регионального бюджета, что позволит расселить три дома по адресам: ул. Молодёжная, 29, ул. Рельсовая, 22 и в п. Бымок. В Александровском округе, в п. Яйва, планируется расселение пяти многоквартирных домов, что обеспечит переезд в новые квартиры 89 человек.

В минстрое подчеркнули, что данные субсидии предназначены для муниципалитетов на 2025 год, и все мероприятия по расселению должны быть завершены до конца текущего года.

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