Оборот общественного питания в Пермском крае уменьшился на 4,4% Розничный товарооборот вырос на 3,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые два месяца 2025 года розничный товарооборот в Пермском крае достиг 132,3 млрд руб., превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 3,3% (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Пермьстат.

В структуре розничной торговли региона в январе-феврале 2025 года непродовольственные товары заняли 49,8%, а пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, — 50,2%.

Торговые организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынков, обеспечили 98,3% розничного товарооборота края в январе-феврале 2025 года, в то время как доля продаж на рынках и ярмарках составила 1,7%.

Оборот предприятий общественного питания в Пермском крае за указанный период составил 7,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,4% меньше, чем годом ранее.

На 1 марта 2025 года объём товарных запасов в розничных торговых организациях достиг 58,2 млрд руб., что эквивалентно запасам на 45 дней торговли.

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