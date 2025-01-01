В Перми за попытку сбыта наркотиков в крупном размере осуждён подросток Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Перми суд вынес обвинительный приговор 17-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что в октябре 2024 года юноша через сообщника в интернете узнал о местонахождении крупной партии наркотиков. Найдя тайник и забрав наркотические вещества, подросток приехал в Ленинский район Перми с целью их сбыта через тайники-закладки, надеясь получить прибыль. Однако из-за своего подозрительного поведения он был задержан сотрудниками правоохранительных органов с вещественными доказательствами на месте преступления. В его мобильном телефоне были обнаружены координаты закладок, а также иные улики, подтверждающие его вину.

Учитывая, что на момент вынесения приговора он достиг 18-летнего возраста, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Материалы дела в отношении его соучастника выделены в отдельное производство.

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