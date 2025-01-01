Пермь вошла в число городов-лидеров по покупке автомобилей Lada На долю этой марки приходится 14% от всех оформленных полисов страхования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь оказалась в лидерах среди российских городов по популярности автомобилей Lada. Такие данные по итогам исследования полисов Каско и ОСАГО Т-Страхования за период с января 2022 по февраль 2025 года приводит аналитический проект T-Data.

Отечественные Lada стали самыми популярными автомобилями в России, на их долю приходится 11% всех оформленных полисов. Лидерами по покупкам стали Самара (17%), Волгоград (16%), Пермь (14%) и Челябинск (14%). В топ-5 по популярности в стране также вошли автомобили марки Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Луганске начал работу официальный дилер Lada, основанный пермяком Вячеславом Новиковым. Автосалон стал первым представителем Lada в ЛНР. Помимо АО «Луганск-Лада», Новиков совместно с владельцем пермского ООО «Макао» Хачатуром Мкртчяном основал в Луганске компанию ООО «Регион-Л» для обслуживания и ремонта легковых автомобилей.

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