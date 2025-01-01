Пермский дилер собирается продавать авто в Луганске И создал в Донецке ООО, специализирующееся на техобслуживании автомобилей Поделиться Твитнуть

Пермские предприниматели начали осваивать новые российские регионы: в Луганске начал работу официальный дилер Lada, основанный Вячеславом Новиковым, выходцем из Перми. Этот автосалон стал первым представителем Lada в ЛНР.

Согласно информации «Коммерсантъ-Прикамье», автосалон Lada в Луганске, открытый в феврале, связан с Пермью. Управляет салоном АО «Луганск-Лада», учрежденное пермяком Вячеславом Новиковым. Компания зарегистрирована в Луганске в июне 2024 года. Новиков также является гендиректором и владельцем компании.

Помимо «Луганск-Лада», Новиков совместно с Хачатуром Мкртчяном, владельцем пермского ООО «Макао», основал в Луганске ООО «Регион-Л», которое занимается обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей. Ранее Новиков владел в Перми ликвидированными организациями в сферах финлизинга, оптовой торговли и строительных работ.

Источник, близкий к Новикову, подтвердил информацию об открытии дилерского центра в ЛНР, подчеркнув, что «Луганск-Лада» является единственным дилером Lada в Луганске, а помещение для автосалона было приобретено у государства.

Кроме того, Новиков создал в Донецке ООО «Донецк-Лада», специализирующееся на техобслуживании и ремонте автомобилей.

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